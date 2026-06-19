$!Hallan torso humano en avanzado estado de descomposición en una marisma de Mazatlán

MAZATLÁN._ El torso de una persona en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este viernes en una marisma ubicada en la colonia Quinta Chapalita, al sur de la ciudad.

El reporte sobre el hallazgo se recibió alrededor de las 7:30 horas, en una zona de humedales perteneciente al Estero de Urías, donde vecinos del sector observaron restos humanos semienterrados entre el fango, a escasos dos metros de tierra firme.