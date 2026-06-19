$!Hallan torso humano en avanzado estado de descomposición en una marisma de Mazatlán

MAZATLÁN._ El torso de una persona en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este viernes en una marisma ubicada en la colonia Quinta Chapalita, al sur de la ciudad.
El reporte sobre el hallazgo se recibió alrededor de las 7:30 horas, en una zona de humedales perteneciente al Estero de Urías, donde vecinos del sector observaron restos humanos semienterrados entre el fango, a escasos dos metros de tierra firme.
Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que se trataba del torso de una persona, por lo que procedieron a acordonar el área y notificaron a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio de las investigaciones correspondientes.
Peritos y agentes investigadores realizaron las diligencias de campo para recabar indicios y ordenar el traslado de los restos al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los estudios que permitan establecer la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.