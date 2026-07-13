$!Hallan tres cuerpos en límites de El Fuerte y Sonora: ‘Indagan si son hermanos desaparecidos’

EL FUERTE. _ Los cuerpos sin vida de tres hombres, en avanzado estado de descomposición, fueron localizados la tarde del domingo 12 de julio sobre un camino de terracería ubicado en los límites del municipio de El Fuerte con el estado de Sonora.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió a unos 500 metros del rancho conocido como El Reparo, en una zona despoblada cercana a las comunidades de Tetasiari y El Mezquite.

Los primeros en arribar al sitio fueron agentes de la Policía Municipal de El Fuerte, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron la presencia de los tres cadáveres y acordonaron el área para preservar posibles indicios.

Posteriormente, personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia realizó las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena. Al concluir los trabajos periciales, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley para establecer la causa de muerte e iniciar el proceso de identificación.