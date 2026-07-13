$!Hallan tres cuerpos en límites de El Fuerte y Sonora: ‘Indagan si son hermanos desaparecidos’

EL FUERTE. _ Los cuerpos sin vida de tres hombres, en avanzado estado de descomposición, fueron localizados la tarde del domingo 12 de julio sobre un camino de terracería ubicado en los límites del municipio de El Fuerte con el estado de Sonora.
De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió a unos 500 metros del rancho conocido como El Reparo, en una zona despoblada cercana a las comunidades de Tetasiari y El Mezquite.
Los primeros en arribar al sitio fueron agentes de la Policía Municipal de El Fuerte, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron la presencia de los tres cadáveres y acordonaron el área para preservar posibles indicios.
Posteriormente, personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia realizó las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena. Al concluir los trabajos periciales, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley para establecer la causa de muerte e iniciar el proceso de identificación.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la identidad de las víctimas debido al avanzado estado de descomposición en que fueron encontradas. Sin embargo, de manera extraoficial trascendió que podrían corresponder a tres hermanos que fueron privados de la libertad días atrás en la comunidad de Aguacaliente de Baca, municipio de Choix.
Será en las próximas horas, una vez concluidas las pruebas periciales y el reconocimiento por parte de familiares, cuando la Fiscalía General del Estado determine si existe relación entre ambos casos.