$!Hallan un brazo en descomposición en Villa Morelos, Navolato

El hallazgo ocurrió en un punto intermedio entre el poblado La Curva de San Pedro y Villa Morelos, aproximadamente a las 11:30 horas.

La mañana de este sábado localizaron un brazo humano en estado de descomposición en las inmediaciones de la comunidad Villa Morelos, municipio de Navolato.

El punto del hallazgo se dio en medio de unas parcelas agrícolas de la zona, cercano a un canal de aguas pluviales.

La zona fue acordonada por oficiales de la Policía Municipal de Navolato y de la Estatal Preventiva.

Aproximadamente una hora después del reporte, peritos de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense arribaron para el levantamiento de la extremidad y comenzar las investigaciones respecto a la identidad.