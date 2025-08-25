Hallan un cuerpo dentro de un dren de Villa Juárez, en Navolato

Dentro de un dren fue localizado el cuerpo de un hombre durante la tarde de este lunes 25 de agosto, en las inmediaciones de un predio de la colonia Tapacal, en el sur de la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.

El hallazgo se registró a las 17:40 horas, siendo una llamada al número de emergencias 9-1-1 lo que alertó a las autoridades del hecho, pues se refería que había un persona sin vida.

La identidad del fallecido se desconoce, sólo se refiere que era un masculino de complexión delgada, que vestía una camisa negra de manga larga, un pantalón oscuro y tenis negros con suela blanca. Cabe señalar que las causas de muerte del occiso aún se desconocen, pues en el sitio no se le alcanzaron a ver huellas de violencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además del Ejército Mexicano, se movilizaron hacia el lugar y certificaron que se trataba de un hombre sin signos vitales, por lo cual montaron un operativo de seguridad, a la espera del personal de investigación y pericial.

Los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de realizar las labores de campo y los policías de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes del caso.

El cadáver fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley. Será ante el Ministerio Público donde familiares podrán acudir para identificarlo y reclamarlo con su debido proceso legal.