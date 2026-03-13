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Hallan un cuerpo expuesto en terracería de El Guasimal, en Culiacán

La localización de los restos se realizó en las inmediaciones de Agua Blanca, La Noria y El Guasimal
Noroeste/Redacción
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13/03/2026 17:54
13/03/2026 17:54

El colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C, reportó el hallazgo de un cuerpo expuesto en medio de una zona de terracería cerca del poblado El Guasimal, en Culiacán.

$!Hallan un cuerpo expuesto en terracería de El Guasimal, en Culiacán

El hallazgo de restos fue reportado cerca de las 16:00 horas de este 13 de marzo, en las inmediaciones de Agua Blanca, La Noria y El Guasimal.

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Como resultado de las labores, realizadas en coordinación con la Fiscalía General del Estado y autoridades de seguridad, en el sitio se localizó un escapulario.

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Hasta el momento, no se han informado más detalles sobre lo encontrado en el terreno.

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