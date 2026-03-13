$!Hallan un cuerpo expuesto en terracería de El Guasimal, en Culiacán

El colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C, reportó el hallazgo de un cuerpo expuesto en medio de una zona de terracería cerca del poblado El Guasimal, en Culiacán.

El hallazgo de restos fue reportado cerca de las 16:00 horas de este 13 de marzo, en las inmediaciones de Agua Blanca, La Noria y El Guasimal.

Como resultado de las labores, realizadas en coordinación con la Fiscalía General del Estado y autoridades de seguridad, en el sitio se localizó un escapulario.