Hallan un cuerpo semienterrado en campo al norte de Navolato

NAVOLATO._ Semienterrado y con heridas por disparos de arma de fuego fue localizada una persona sin vida la noche del sábado 9 de agosto en un campo rural de la sindicatura Juan Aldama El Tigre, en el poblado Montelargo, al norte de Navolato.

El hallazgo se reportó poco antes de las 22:00 horas a través de una llamada anónima al 9-1-1, lo que alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo con huellas de tortura.

Las características de la víctima aún se desconoce npor la situación en la que fue hallada, además de que aún son inciertos los detalles sobre cómo ocurrió el homicidio y de los posibles responsables.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y Municipal arribaron al punto para dar fe de los hechos y se encargaron de delimitar una zona con la cinta amarilla de precaución, además de que se desplegaron para mantenerla bajo resguardo.

Antes de acabar el día, agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron para realizar las diligencias y ordenaron el traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Se espera que se aplique la autopsia que marca la ley para conocer las características de la víctima. Ante el Ministerio Público acudirán familiares para identificarlo y reclamarlo con su debido proceso legal.