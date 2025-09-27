$!Hallan un hombre asesinado atrás de las instalaciones del Congreso del Estado, en Culiacán

Un hombre fue hallado asesinado y con las extremidades amarradas durante el mediodía de este sábado 27 de septiembre, por un camino de terracería que se encuentra pasando las instalaciones del Congreso del Estado.
El hallazgo se reportó poco después de las 12:30 horas, frente al fraccionamiento Jardines Tres Ríos.
La víctima se trata de un masculino de complexión delgada y tez morena, viste un pantalón negro y calcetines oscuros, una playera color beige y una camisa interior blanca.
El cuerpo se encontró recostado boca abajo en una zona de maleza, con evidentes huellas de violencia en su cuerpo, heridas provocadas por disparos de arma de fuego y con las extremidades amarradas.
Una llamada anónima a número de emergencias 911 sobre un hombre asesinado provocó la movilización de los elementos de seguridad, siendo personal de la Secretaría de Marina los que acudieron para responder al reporte.
Los elementos navales dieron fe de que se encontraba un hombre sin vida, por lo que delimitaron una zona con la cinta amarilla de precaución, facilitando las labores de los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial.
También llegaron los agentes de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Al finalizar con los trabajos se ordenó el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.