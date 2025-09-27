$!Hallan un hombre asesinado atrás de las instalaciones del Congreso del Estado, en Culiacán

Un hombre fue hallado asesinado y con las extremidades amarradas durante el mediodía de este sábado 27 de septiembre, por un camino de terracería que se encuentra pasando las instalaciones del Congreso del Estado.

El hallazgo se reportó poco después de las 12:30 horas, frente al fraccionamiento Jardines Tres Ríos.

La víctima se trata de un masculino de complexión delgada y tez morena, viste un pantalón negro y calcetines oscuros, una playera color beige y una camisa interior blanca.