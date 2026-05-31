Hallan un hombre asesinado cerca del panteón de El Tamarindo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue localizado asesinado durante la noche del sábado 30 de mayo en las inmediaciones del panteón de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, “El Tamarindo”, al norte de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 23:00 horas sobre un camino de terracería ubicado cerca del camposanto.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de corporaciones de seguridad acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de una persona sin vida, por lo que procedieron a resguardar la zona.

De manera preliminar, las autoridades informaron que la víctima presentaba evidentes signos de violencia; sin embargo, hasta el momento no se ha esclarecido cómo ocurrió el crimen.

Más tarde, familiares acudieron al sitio y señalaron que el hombre se llamaba Johnny Omar, de 43 años de edad, además de indicar que tenía su domicilio en la misma sindicatura de El Tamarindo.

Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en la escena y posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para continuar con las investigaciones.