Hallan un hombre asesinado en una brecha del campo Santa Elena, al sur de Navolato

NAVOLATO. _

Un hombre fue hallado asesinado la mañana de este martes en una brecha del campo Santa Elena, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato.

El reporte sobre la presencia de un cuerpo en un campo de tomates provocó la movilización de elementos de seguridad, ya que se informaba que la víctima presentaba signos de violencia.

El hallazgo se registró alrededor de las 8:00 horas de este 24 de febrero, en un camino ubicado en medio de campos de cultivo. Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y se encargaron de asegurar la zona.

En el lugar se informó que la víctima respondía al nombre de Juan Antonio, de 36 años de edad. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre cómo ocurrió el hecho, ni sobre las características de los posibles responsables.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial realizaron las labores de campo, mientras que agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

El personal investigador confirmó que la víctima presentaba al menos un impacto de bala, lo que indica que fue atacada a tiros. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.