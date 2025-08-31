$!Hallan un hombre sin vida en un domicilio del rancho Colonia Primavera, en Navolato

Colgado desde la valla metálica de la fachada de un domicilio fue encontrado sin vida un hombre durante la mañana de este domingo 31 de agosto en el poblado Colonia Primavera, en el municipio de Navolato.
La víctima fue identificada en el lugar como José Rafael, quien contaba con 51 años de edad y que habitaba en la vivienda donde fue hallado asesinado.
El hecho se reportó alrededor de las 6:30 horas, en un inmueble que se ubica frente a la carretera que conduce hacia el campo pesquero Las Aguamitas, en la zona sur del municipio.
José Rafael se encontró sin signos vitales y con manchas de sangre en su cuerpo. Fue hallado colgado desde una estructura metálica que se encuentra en la entrada del domicilio, siendo que se le incrustó la punta de una valla en la parte de su abdomen.
Es descrito de complexión regular y tez morena, de pelo oscuro, vestía una camisa negra de manga larga, un pantalón de mezclilla color azul y botas negras.
Al lado también se le localizó una manta de color rosa fuerte, con la que más tarde sería cubierto el cadáver para ocultar la sensible escena.
Una llamada al número de emergencias 9-1-1 fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo elementos de la Policía Municipal los que arribaron para dar fe de los hechos y entonces encargarse de delimitar una zona en donde sucedió el asesinato.
Cabe mencionar que aún se desconocen más detalles sobre cómo ocurrió el hecho, sin embargo se presume en el lugar que habría sido por una caída.
Los agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron para realizar las diligencias y esclarecer lo ocurrido. Por su parte, los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial llevaron a cabo las labores de campo.
Al final se dará la orden para transportar el cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.