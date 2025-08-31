$!Hallan un hombre sin vida en un domicilio del rancho Colonia Primavera, en Navolato

Colgado desde la valla metálica de la fachada de un domicilio fue encontrado sin vida un hombre durante la mañana de este domingo 31 de agosto en el poblado Colonia Primavera, en el municipio de Navolato.

La víctima fue identificada en el lugar como José Rafael, quien contaba con 51 años de edad y que habitaba en la vivienda donde fue hallado asesinado.

El hecho se reportó alrededor de las 6:30 horas, en un inmueble que se ubica frente a la carretera que conduce hacia el campo pesquero Las Aguamitas, en la zona sur del municipio.

José Rafael se encontró sin signos vitales y con manchas de sangre en su cuerpo. Fue hallado colgado desde una estructura metálica que se encuentra en la entrada del domicilio, siendo que se le incrustó la punta de una valla en la parte de su abdomen.