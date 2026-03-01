$!Hallan vehículo baleado tras persecución y doble homicidio al sur de Culiacán

Un vehículo fue hallado abandonado, con impactos de bala y con cargadores para arma de fuego en la comunidad de San Manuel, en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán. La unidad fue asegurada por las autoridades debido a que presuntamente estuvo implicada en el ataque armado que dejó a dos hombres sin vida este domingo en el libramiento La Costerita.

Según versiones del hecho, una unidad de la marca Nissan Versa plateada fue localizada por elementos de seguridad pública luego de que se realizaron recorridos terrestres para encontrar posibles indicios de los hechos reportados durante la mañana de este 1 de marzo. Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional, los que reportaron el hallazgo de la unidad sospechosa. Al revisarlos, se dieron cuenta de que tenía perforaciones de bala en parabrisas y que dentro había cargadores y municiones para armas de fuego.