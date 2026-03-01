$!Hallan vehículo baleado tras persecución y doble homicidio al sur de Culiacán

Un vehículo fue hallado abandonado, con impactos de bala y con cargadores para arma de fuego en la comunidad de San Manuel, en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
La unidad fue asegurada por las autoridades debido a que presuntamente estuvo implicada en el ataque armado que dejó a dos hombres sin vida este domingo en el libramiento La Costerita.
Según versiones del hecho, una unidad de la marca Nissan Versa plateada fue localizada por elementos de seguridad pública luego de que se realizaron recorridos terrestres para encontrar posibles indicios de los hechos reportados durante la mañana de este 1 de marzo.
Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional, los que reportaron el hallazgo de la unidad sospechosa.
Al revisarlos, se dieron cuenta de que tenía perforaciones de bala en parabrisas y que dentro había cargadores y municiones para armas de fuego.
La información sobre los posibles propietarios del vehículo baleado no han sido reveladas, ya que aún se desconoce las razones por la que quedó abandonado en dichas circunstancias. Será labor de los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado determinar las razones del hecho.
A pesar de ello, locales de la comunidad indicaron que la agresión armada y persecución comenzó en ese mismo poblado y se extendió por el libramiento La Costerita, donde a la altura del kilómetro 4, cerca del Aeropuerto, fueron hallados dos hombres sin vida dentro de una Nissan Sentra blanco.
Las identidades de las dos víctimas aún no han sido dadas a conocer, pero la información del hecho indica que fueron atacados a balazos por sujetos armados cuando viajaban en el carril que dirige de poniente a oriente.
Las autoridades competentes realizarán el levantamiento de indicios para seguir con las indagatorias del caso y ordenaron el remolcamiento de los vehículos asegurados con una grúa para ser llevados hacia la pensión pertinente.