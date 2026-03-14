$!Hallan vehículo con casquillos y ponchallantas en la Lombardo Toledano, en Culiacán

CULIACÁN._ Un vehículo con casquillos percutidos y ponchallantas fue encontrado este sábado en calles de la colonia Vicente Lombardo Toledano, al norte de Culiacán.
El reporte de la localización se realizó cerca de las 15:20 horas sobre la calle Rey Baltazar, esquina con la calle Virgo.
El vehículo, de marca Chevrolet modelo Cruze y de color blanco, estaba aparente en estado de abandono y fue ubicado tras recorridos de la Guardia Nacional.
Elementos notaron que el auto estaba polarizado, por lo que se acercaron y vieron que tenía material ilícito en su interior.
Al percatarse de la situación, solicitaron apoyo de la Fiscalía General del Estado, que arribó y confirmó el material encontrado.
De manera preliminar se reportó que el coche también contaba con reporte de robo, por lo que fue inspeccionado y trasladado hacia la Unidad de Bienes Asegurados de la FGE, para continuar con las diligencias correspondientes.