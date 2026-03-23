Hallan vehículo con reporte de robo y municiones en Navolato

NAVOLATO. _ Efectivos del Ejército Mexicano localizaron una camioneta con reporte de robo y aseguraron municiones en su interior durante recorridos de vigilancia en una de las calles de la colonia Ensenada, en el municipio de Navolato.

De acuerdo con el reporte, el personal militar ubicó una unidad tipo Ram en aparente estado de abandono en dicha zona. Tras cotejar los datos del vehículo en Plataforma México, los sistemas confirmaron que la unidad contaba con un reporte vigente de robo.

Al inspeccionar el vehículo, se hallaron 37 cartuchos útiles. Tanto la camioneta como las municiones fueron recolectadas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes para dar seguimiento a las investigaciones pertinentes.