$!Harfuch confirma tres abatidos tras choque armado en Navolato

CULIACÁN. _ Autoridades federales confirmaron que tres civiles armados murieron durante un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano, registrado la tarde del jueves 5 de noviembre en la comunidad de Las Trancas, en el municipio de Navolato.
La confirmación fue realizada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó, a través de su cuenta oficial de X, que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fue agredido a balazos mientras realizaba labores de reconocimiento en la zona.
De acuerdo con el funcionario federal, los militares repelieron la agresión y, tras el intercambio de disparos, tres integrantes de una célula delictiva fueron abatidos.
Como resultado del enfrentamiento, las autoridades aseguraron tres armas largas, tres cargadores, 42 cartuchos y una camioneta Jeep Rubicon blanca, en la que presuntamente se trasladaban los civiles armados.
El choque armado ocurrió alrededor de las 15:00 horas, sobre un camino de terracería que comunica a la comunidad de Las Trancas con la colonia La Primavera, a un costado de un dren, en el municipio de Navolato, en el que inicialmente se reportó la agresión contra personal militar.