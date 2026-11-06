$!Harfuch confirma tres abatidos tras choque armado en Navolato

CULIACÁN. _ Autoridades federales confirmaron que tres civiles armados murieron durante un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano, registrado la tarde del jueves 5 de noviembre en la comunidad de Las Trancas, en el municipio de Navolato.

La confirmación fue realizada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó, a través de su cuenta oficial de X, que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fue agredido a balazos mientras realizaba labores de reconocimiento en la zona.