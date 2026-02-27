Harfuch informa nuevas órdenes de aprehensión por atentado contra diputados de MC en Culiacán

MAZATLÁN. _ El Gobierno Federal mantiene el rastreo de personas relacionadas con el ataque cometido el pasado 28 de enero en la capital del estado contra los legisladores del Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya y Sergio Torres.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se encuentran en proceso de obtener nuevas órdenes de aprehensión para dar continuidad a las detenciones por este hecho.

Durante la conferencia matutina celebrada este viernes en el puerto, el funcionario federal precisó que, derivado de las líneas de investigación, ya se cuenta con un hombre bajo custodia como presunto responsable.

“A partir de la información se desarrollaron diversas líneas de investigación lo que derivó, como se informó oportunamente, la detención de un sujeto responsable de este ataque, se están obteniendo otras órdenes de aprehensión para continuar con las detenciones”, señaló el titular de la SSPC.

Las autoridades indicaron que los representantes de Movimiento Ciudadano se encuentran en proceso de recuperación tras las lesiones recibidas en la agresión.

García Harfuch subrayó que existe una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para el intercambio de información desde el inicio de las indagatorias.

Pese al avance en la identificación de los posibles involucrados, el titular de la seguridad federal declinó proporcionar detalles específicos sobre el rumbo de las investigaciones actuales para no entorpecer el proceso legal.