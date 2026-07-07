Harfuch presume baja de homicidios en Sinaloa, pero los asesinatos no ceden

CULIACÁN. _ El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó una presunta reducción del 44 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Sinaloa, a partir de la estrategia de seguridad implementada en el actual Gobierno, la cual es inexistente.

Según el funcionario federal, uno de los eventos clave en la dinámica delictiva derivada de una guerra intestina del Cártel de Sinaloa, fue el abatimiento de Jesús Humberto Figueroa Benítez, “La Perris”, ligado a “Los Chapos”, en junio de 2025.

García Harfuch aseguró que, desde esa fecha, el promedio diario de homicidios ha disminuido un 44 por ciento en el estado.

Con los datos recabados por Noroeste en la cobertura diaria, desde la fractura interna del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024 y hasta junio de 2025, el promedio de homicidios fue de 5.44 asesinatos al día.

Cabe mencionar que el mes de junio 2025 es, hasta el momento, el mes con más muertes violentas registradas en la entidad desde que se tiene registro con 241, entre asesinatos y hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas.