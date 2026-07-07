Harfuch presume baja de homicidios en Sinaloa, pero los asesinatos no ceden

CULIACÁN. _ El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó una presunta reducción del 44 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Sinaloa, a partir de la estrategia de seguridad implementada en el actual Gobierno, la cual es inexistente.
Según el funcionario federal, uno de los eventos clave en la dinámica delictiva derivada de una guerra intestina del Cártel de Sinaloa, fue el abatimiento de Jesús Humberto Figueroa Benítez, “La Perris”, ligado a “Los Chapos”, en junio de 2025.
García Harfuch aseguró que, desde esa fecha, el promedio diario de homicidios ha disminuido un 44 por ciento en el estado.
Con los datos recabados por Noroeste en la cobertura diaria, desde la fractura interna del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024 y hasta junio de 2025, el promedio de homicidios fue de 5.44 asesinatos al día.
Cabe mencionar que el mes de junio 2025 es, hasta el momento, el mes con más muertes violentas registradas en la entidad desde que se tiene registro con 241, entre asesinatos y hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas.
Desde entonces, en 13 meses de violencia continua en la región, el promedio diario de homicidios en Sinaloa se ha mantenido en cinco casos. Entre medias, en marzo de 2026, se registró la menor cifra durante el contexto de guerra criminal, con una media de 3.9 asesinatos al día.
“La estrategia ha permitido contener una escalada de violencia, reducir capacidades operativas de los grupos criminales y sostener la presencia del Estado en las zonas de mayor incidencia”, fueron las palabras de García Harfuch.
Aunado al tema de los homicidios, el Secretario presentó como resultados la detención de dos mil 540 personas, el decomiso de 94 toneladas y media de drogas, aseguramiento de cinco mil 900 armas de fuego, y la desarticulación de dos mil 412 laboratorios para la producción de metanfetaminas.