Hay dos detenidos tras la privación de la libertad de turistas del Edomex en Mazatlán: Harfuch

MAZATLÁN. _ Dos personas fueron detenidas por su presunta relación con la privación de la libertad de cuatro turistas originarios del Estado de México, ocurrida el pasado 3 de febrero en la zona de Cerritos, confirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el funcionario federal, la captura fue realizada por la Policía Estatal en coordinación con el Gabinete de Seguridad. Las declaraciones de los ahora detenidos permitieron a las autoridades identificar a otros probables responsables, por lo que el operativo para su localización permanece activo.

Los hechos se registraron cuando las víctimas se desplazaban en vehículos tipo “racer” que habían alquilado. En ese momento, fueron interceptados por un grupo de civiles armados. Aunque dos de los turistas fueron liberados posteriormente, el paradero de los otros cuatro integrantes del grupo sigue siendo desconocido.

García Harfuch reconoció que Sinaloa atraviesa por hechos de violencia que han impactado a la ciudadanía y citó otros casos bajo investigación, como la privación de la libertad de 10 trabajadores mineros y la de un joven que viajaba de Durango hacia Mazatlán. En este último caso, el titular de la SSPC no proporcionó detalles adicionales, limitándose a señalar que existe una participación activa del Gabinete de Seguridad en coordinación con las instancias estatales.