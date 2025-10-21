Hechos violentos en Culiacán dejan cuatro muertos y cinco heridos en salidas sur y norte

CULIACÁN._ La noche de este martes 21 de octubre se registraron dos hechos violentos en la ciudad de Culiacán que dejaron un saldo de cuatro personas muertas y cinco más heridas, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El primer incidente ocurrió sobre el bulevar Jesús Kumate, a la altura del bulevar de Los Ganaderos, en la salida sur de la ciudad, donde civiles armados privaron de la vida a dos hombres y dos personas más resultaron heridas. En la zona permanece un operativo del Grupo Interinstitucional en búsqueda de los responsables y se mantiene segura.