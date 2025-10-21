Hechos violentos en Culiacán dejan cuatro muertos y cinco heridos en salidas sur y norte

CULIACÁN._ La noche de este martes 21 de octubre se registraron dos hechos violentos en la ciudad de Culiacán que dejaron un saldo de cuatro personas muertas y cinco más heridas, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
El primer incidente ocurrió sobre el bulevar Jesús Kumate, a la altura del bulevar de Los Ganaderos, en la salida sur de la ciudad, donde civiles armados privaron de la vida a dos hombres y dos personas más resultaron heridas. En la zona permanece un operativo del Grupo Interinstitucional en búsqueda de los responsables y se mantiene segura.
El segundo hecho se registró en la salida norte de Culiacán, en las inmediaciones de una conocida plaza comercial, donde resultaron heridas tres personas, quienes ya reciben atención médica. En el mismo sector fueron localizadas dos personas más sin vida.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen desplegado el operativo para dar con los responsables de ambos hechos. Se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución y atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad.