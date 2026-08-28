$!Helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana sufre incidente al iniciar vuelo en El Salto, Durango

MÉXICO._ Un helicóptero UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana realizó un aterrizaje de emergencia durante el despegue en el Centro de Adiestramiento Regional de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango; siete ocupantes resultaron con lesiones leves, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional, informó la tarde de este viernes 28 de agosto, de este incidente en donde siete ocupantes presentaron contusiones leves, siendo atendidos por personal de Sanidad Militar.