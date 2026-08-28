Seguridad
|
Accidente

Helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana sufre incidente al iniciar vuelo en El Salto, Durango

Siete ocupantes resultaron con lesiones leves, informó la Secretaría de la Defensa Nacional
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/08/2026 17:17
28/08/2026 17:17

MÉXICO._ Un helicóptero UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana realizó un aterrizaje de emergencia durante el despegue en el Centro de Adiestramiento Regional de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango; siete ocupantes resultaron con lesiones leves, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional, informó la tarde de este viernes 28 de agosto, de este incidente en donde siete ocupantes presentaron contusiones leves, siendo atendidos por personal de Sanidad Militar.

$!Helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana sufre incidente al iniciar vuelo en El Salto, Durango

La Sedena dio a conocer que de inmediato se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana, con el objeto de determinar las causas que originaron este evento.

#Durango
#Ejército Mexicano
#Helicóptero
#Fuerza Aérea
#Incidentes
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube