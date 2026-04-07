$!Heliut Alexis desapareció hace 5 días en Mazatlán; activan Alerta Amber

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la Alerta Amber tras la desaparición de Heliut Alexis Valdez Dorantes, un adolescente de 14 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde hace cinco días en el puerto de Mazatlán.

De acuerdo con el reporte oficial, el menor salió de su vivienda ubicada en la colonia Pradera Dorada V aproximadamente a las 16:00 horas del pasado jueves. Al momento de su ausencia, vestía una camisa gris, pantalón del mismo color y calzado deportivo negro.

La ficha de identidad describe a Heliut Alexis como un menor de complexión delgada, 1.60 metros de estatura, tez morena clara y cabello corto ondulado. Como señas particulares que faciliten su identificación, se informó que cuenta con un lunar en el labio superior y una cicatriz visible en el pómulo izquierdo.