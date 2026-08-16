Herido de bala en ataque registrado en Concordia muere en clínica de Mazatlán

Un hombre que resultó herido de bala tras un ataque armado registrado en el municipio de Concordia, murió la mañana de este domingo en una clínica del puerto a donde fue trasladado debido a la gravedad de sus heridas.

A las 10:00 horas, personal médico de una clínica ubicada sobre a avenida Ejército Mexicano, informó a la Fiscalía General del Estado sobre el fallecimiento de un paciente ingresado con heridas de disparos de arma de fuego.

El paciente identificado con el nombre de Orlando “N”, habría ingresado horas antes a la mencionada clínica, tras presentar un cuadro de salud grave a causa de múltiples heridas de bala, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica, pero finalmente fue declarado sin vida.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley antes de autorizar el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.