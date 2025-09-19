Heridos de ataque armado en Villa Juárez, Navolato, se encuentran estables: Salud Sinaloa

CULIACÁN. _ La Secretaría de Salud de Sinaloa informó que las personas lesionadas por disparos en el ataque registrado el jueves en Villa Juárez, Navolato, se encuentran estables y reciben atención médica adecuada.

El titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo, precisó que el menor de tres años y su padre, quienes presentaron lesiones menores, fueron atendidos en Navolato y dados de alta durante la tarde-noche del mismo día.

“De los cuatro lesionados, algunos fueron trasladados a hospitales en la capital, mientras que el niño de aproximadamente tres años y su padre permanecieron en Navolato, donde recibieron atención y posteriormente fueron dados de alta”, explicó.

Por su parte, la madre de 42 años fue trasladada a Culiacán y permanece en observación, ya que los proyectiles pasaron cerca de órganos vitales, aunque no requirió cirugía.

“Ella está bajo vigilancia porque las balas estuvieron muy cerca del abdomen, pero su condición es estable”, añadió González Galindo.

Asimismo, un joven de 23 años resultó con múltiples heridas en las extremidades; aunque no necesitó cirugía urgente, requiere tratamiento especializado en traumatología.

“Este paciente no fue operado de emergencia, pero seguirá en tratamiento por las heridas en sus extremidades”, dijo el funcionario.

Otro lesionado con una herida en el abdomen fue trasladado a un hospital en Culiacán con apoyo de la Secretaría de Seguridad, donde fue intervenido quirúrgicamente.

“El joven fue operado en Culiacán y se encuentra en recuperación”, aseguró.

Finalmente, González Galindo aseguró que todos los pacientes han recibido atención médica oportuna y que, hasta el momento, no se reportan fallecimientos relacionados con este incidente ocurrido frente al aeródromo “La Luna”, en Villa Juárez.