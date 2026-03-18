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Hernista ya está con su familia luego de ser ubicada desorientada en calles de Culiacán

Tras ser localizada desorientada en el sector Pemex, la adulta mayor de 85 años, fue entregada a sus familiares por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
18/03/2026 09:47
18/03/2026 09:47

CULIACÁN. _ La señora Hernista, de 85 años de edad, quien fue localizada durante la madrugada de este miércoles caminando sola y con signos de desorientación en el sector Pemex, en Culiacán, ya fue reunida con su familia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, fue su hijo quien acudió a las instalaciones de la corporación para encontrarse con la adulta mayor, luego de que fuera resguardada por elementos de la Policía Municipal.

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La mujer fue ubicada en la intersección de la avenida Hilario Medina y la calle Constituyente Luis G. Monzón, mientras deambulaba sin compañía y acompañada de un perro de color blanco al que llama “Güero”.

Durante el proceso de entrega, autoridades brindaron recomendaciones a sus familiares para reforzar su cuidado, priorizando en todo momento su bienestar.

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La SSPyTM agradeció a la ciudadanía por su colaboración y difusión, lo que permitió concretar el reencuentro de la adulta mayor con su familia.

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