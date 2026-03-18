$!Hernista ya está con su familia luego de ser ubicada desorientada en calles de Culiacán

CULIACÁN. _ La señora Hernista, de 85 años de edad, quien fue localizada durante la madrugada de este miércoles caminando sola y con signos de desorientación en el sector Pemex, en Culiacán, ya fue reunida con su familia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, fue su hijo quien acudió a las instalaciones de la corporación para encontrarse con la adulta mayor, luego de que fuera resguardada por elementos de la Policía Municipal.