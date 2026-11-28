CULIACÁN._ Dos hombres resultaron heridos de bala tras un ataque armado registrado anoche en el Fraccionamiento Los Ángeles, al norte de esta ciudad.

De acuerdo con los datos recabados, las víctimas fueron identificadas como José Rosendo, de 30 años, y José Francisco, de 28.

El atentado ocurrió alrededor de las 23:40 horas del viernes, cuando ambos hombres conversaban junto a una camioneta Jeep Cherokee naranja, afuera de unos departamentos situados en el cruce de Puerto Victoria y el bulevar Del Lago.

Según los reportes, personas armadas arribaron al sitio en un vehículo, dispararon en repetidas ocasiones contra los dos hombres y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos militares acudieron como primeros respondientes y localizaron a los dos lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital en patrullas oficiales para recibir atención médica.

En el sitio fueron hallados casquillos percutidos, por lo que el área quedó bajo resguardo para conservar los indicios.

Más tarde, personal de Servicios Periciales y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.