MAZATLÁN._ Un ataque a balazos registrado al interior de un gimnasio dejó como saldo un hombre herido con disparos de arma de fuego este viernes en Mazatlán.
El hecho se registró a las 21:00 horas en el establecimiento ubicado sobre el bulevar Santa Cecilia, del fraccionamiento Hacienda del Seminario.
La víctima, José Luis “N”, de 32 años, se encontraba en el gimnasio, en una planta alta, cuando los agresores ingresaron y le dispararon en al menos tres ocasiones.
Después del ataque, los responsables lograron darse a la fuga sin ser detenidos por alguna autoridad.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y le colocaron a José Luis un vendaje en la cabeza, donde presentó una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada y salida; luego de estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital.
La zona fue acordonada por policías municipales, elementos de Marina, del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La zona fue resguardada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias de ley.