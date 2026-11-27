MAZATLÁN._ Un ataque a balazos registrado al interior de un gimnasio dejó como saldo un hombre herido con disparos de arma de fuego este viernes en Mazatlán.

El hecho se registró a las 21:00 horas en el establecimiento ubicado sobre el bulevar Santa Cecilia, del fraccionamiento Hacienda del Seminario.

La víctima, José Luis “N”, de 32 años, se encontraba en el gimnasio, en una planta alta, cuando los agresores ingresaron y le dispararon en al menos tres ocasiones.