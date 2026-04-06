Hieren a balazos a hombre en Los Huizaches Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue herido por disparos de arma de fuego la madrugada de este lunes en la colonia Los Huizaches, al sur de la capital sinaloense, tras ser atacado por civiles armados con fusiles de alto poder.

El hecho ocurrió sobre la avenida Álvaro Obregón y el bulevar de Los Ganaderos, donde vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes localizaron a una persona del sexo masculino, cuya identidad no fue proporcionada, con diversos impactos de bala en el cuerpo.

De acuerdo con la versión que la víctima dio a las autoridades, el ataque fue perpetrado por sujetos que portaban armas de alto calibre.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

En el sitio de la agresión, el personal militar aseguró varios casquillos percutidos de arma larga, mientras que la zona quedó bajo resguardo de los efectivos para facilitar las diligencias correspondientes.