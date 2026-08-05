$!Hieren a balazos a motociclista en el Infonavit Jabalíes, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue víctima de una agresión a balazos y quedó malherido en la calle lateral del Libramiento Colosio, a la altura del Infonavit Jabalíes.

El ataque se reportó a las 22:15 horas de este miércoles. La víctima fue identificada como Carlos “N”, de 41 años y vecino de la colonia Morelos, quien circulaba en una motocicleta.