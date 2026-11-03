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Violencia

Hieren a balazos a mujer en el Infonavit Jabalíes, en Mazatlán

La víctima fue interceptada por dos motociclistas armados que la esperaban afuera de su casa y al verla llegar le dispararon en múltiples ocasiones
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/11/2026 23:21
03/11/2026 23:21

MAZATLÁN._ Una mujer resultó gravemente lesionada tras ser atacada a balazos la noche de este martes en el Infonavit Jabalíes.

El hecho se registró sobre el andador Domingo Rubí casi esquina con el andador Carlos Quintanilla, donde de acuerdo a los primeros reportes, la víctima fue interceptada por dos motociclistas armados que la esperaban afuera de su casa y al verla llegar le dispararon en múltiples ocasiones.

La lesionada fue identificada como Sandra Leticia, de 66 años de edad, quien se desempeña como coreógrafa de comparsas del Carnaval de Mazatlán.

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Tras el ataque, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica por Paramédicos de Bomberos Veteranos.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, elementos del Ejército y Marina, quienes acordonaron la zona para preservar la escena.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y levantaron los indicios en el lugar.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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