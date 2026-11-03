$!Hieren a balazos a mujer en el Infonavit Jabalíes, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer resultó gravemente lesionada tras ser atacada a balazos la noche de este martes en el Infonavit Jabalíes.
El hecho se registró sobre el andador Domingo Rubí casi esquina con el andador Carlos Quintanilla, donde de acuerdo a los primeros reportes, la víctima fue interceptada por dos motociclistas armados que la esperaban afuera de su casa y al verla llegar le dispararon en múltiples ocasiones.
La lesionada fue identificada como Sandra Leticia, de 66 años de edad, quien se desempeña como coreógrafa de comparsas del Carnaval de Mazatlán.
Tras el ataque, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica por Paramédicos de Bomberos Veteranos.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, elementos del Ejército y Marina, quienes acordonaron la zona para preservar la escena.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y levantaron los indicios en el lugar.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas.