$!Hieren a balazos a mujer en el Infonavit Jabalíes, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer resultó gravemente lesionada tras ser atacada a balazos la noche de este martes en el Infonavit Jabalíes.

El hecho se registró sobre el andador Domingo Rubí casi esquina con el andador Carlos Quintanilla, donde de acuerdo a los primeros reportes, la víctima fue interceptada por dos motociclistas armados que la esperaban afuera de su casa y al verla llegar le dispararon en múltiples ocasiones.

La lesionada fue identificada como Sandra Leticia, de 66 años de edad, quien se desempeña como coreógrafa de comparsas del Carnaval de Mazatlán.