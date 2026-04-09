Hieren a balazos a trabajador de autolavado de la Colonia Portanova, en Culiacán

Un hombre que trabaja en un autolavado resultó herido tras ser atacado a balazos por un grupo armado en un establecimiento ubicado en la Colonia Portanova, al norte de Culiacán.

La víctima fue descrita como un hombre joven, de entre 25 y 30 años, quien vestía pantalón y camisa de color negro.

De acuerdo con los reportes, la víctima recibió al menos un impacto de bala en el abdomen.

Al notar la presencia de los agresores, intentó huir corriendo varios metros, pero fue alcanzado por los disparos.

El hecho se reportó alrededor de las 14:30 en la Calzada del Ecuador, cerca del cruce con el Bulevar Diamante.

A pesar de las heridas, el hombre logró refugiarse en un comercio cercano, donde fue auxiliado por personas que se encontraban en la zona.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al lugar tras el reporte de detonaciones y procedieron a asegurar el área.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; hasta el momento se desconoce su estado de salud.

En la zona quedaron indicios balísticos, por lo que peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizarán las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.