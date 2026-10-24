$!Hieren a balazos a un hombre en acceso de playa de la Zona Dorada, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego en un acceso de playa ubicado en el corazón de la Zona Dorada.
El ataque armado en plena zona turística, se reportó a las 11:00 horas, en el acceso Boca del Mar, ubicado sobre la avenida Playa Gaviotas y la calle De las Garzas de la Zona Dorada y colindante a importante centro de hospedaje.
La víctima se encontraba sentado a unos metros del arco de bienvenida a esa zona de la playa, cuando fue atacado por varios balazos.
Policías municipales y elementos de las fuerzas federales que mantienen recorridos por la zona llegaron al lugar y al descubrir al hombre herido de bala solicitaron una ambulancia.
Paramédicos de Bomberos Veteranos valoraron y estabilizaron al herido antes de trasladarlo de urgencia a un hospital.
Las diligencias de ley estuvieron a cargo de la Fiscalía General del Estado.
Al momento se desconoce la identidad del herido el cual vestía un pantalón de mezclilla azul marino y camisa tipo hawaiana del mismo tono y tenis negros.