$!Hieren a balazos a un hombre en la colonia Felipe Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido de bala durante la tarde de este miércoles 13 de mayo en la colonia Felipe Ángeles, en Culiacán.

El ataque fue reportado alrededor de las 18:15 horas en el cruce de las calles Natividad Macías y Manuel Gutiérrez Nájera, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones y una persona lesionada.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron a un hombre con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Aunque la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente, de manera preliminar se informó que es vecino del mismo sector donde ocurrió la agresión.