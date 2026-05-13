$!Hieren a balazos a un hombre en la colonia Felipe Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido de bala durante la tarde de este miércoles 13 de mayo en la colonia Felipe Ángeles, en Culiacán.
El ataque fue reportado alrededor de las 18:15 horas en el cruce de las calles Natividad Macías y Manuel Gutiérrez Nájera, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones y una persona lesionada.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron a un hombre con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Aunque la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente, de manera preliminar se informó que es vecino del mismo sector donde ocurrió la agresión.
Paramédicos arribaron posteriormente para brindarle atención médica y trasladarlo a un hospital de la ciudad, donde quedó internado.
Hasta el momento no se ha dado a conocer el estado de salud actual del lesionado.
En la escena quedaron casquillos percutidos y otros indicios relacionados con el ataque, por lo que la zona fue acordonada mientras elementos militares mantenían recorridos de vigilancia en el área.
Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación.