$!Hieren a balazos a un hombre en marisquería de la Plutarco Elías Calles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la tarde de este sábado 2 de mayo en un domicilio habilitado como marisquería, en la colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 15:50 horas en un inmueble ubicado frente al bulevar Las Torres, en la esquina con la calle Cruz Medina.

De acuerdo con los primeros informes, en el lugar se encontraba un hombre identificado como Juan, de entre 30 y 35 años de edad, quien fue sorprendido por sujetos armados que viajaban en una motocicleta.

Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del sitio, dejando a la víctima gravemente herida.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.