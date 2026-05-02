$!Hieren a balazos a un hombre en marisquería de la Plutarco Elías Calles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la tarde de este sábado 2 de mayo en un domicilio habilitado como marisquería, en la colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 15:50 horas en un inmueble ubicado frente al bulevar Las Torres, en la esquina con la calle Cruz Medina.
De acuerdo con los primeros informes, en el lugar se encontraba un hombre identificado como Juan, de entre 30 y 35 años de edad, quien fue sorprendido por sujetos armados que viajaban en una motocicleta.
Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del sitio, dejando a la víctima gravemente herida.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.
Minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar, brindaron atención al lesionado y lo trasladaron a un hospital de la ciudad.
El inmueble, que funciona como local de venta de mariscos, fue asegurado por las autoridades debido a la presencia de casquillos percutidos y otros indicios relacionados con la agresión.
Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.