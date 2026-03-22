$!Hieren a balazos a un hombre tras persecución en la Agustina Ramírez, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Ángel, de aproximadamente 40 años, resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la tarde de este domingo 22 de marzo en la colonia Agustina Ramírez, al norte de Culiacán. De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando la víctima fue perseguida por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones mientras intentaba escapar.





Se informó que el hombre corrió por la calle Polo Sur hasta llegar al bulevar Constelaciones, donde finalmente fue alcanzado por los disparos y quedó tendido sobre la vía pública. Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano localizaron a la víctima con heridas de bala.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron minutos después, le brindaron atención prehospitalaria y, al confirmar que aún contaba con signos vitales, lo trasladaron de urgencia a un hospital de la ciudad. Hasta el momento, el estado de salud de la víctima se reporta como delicado. En la zona se mantiene un operativo por parte de elementos militares, quienes aseguraron el área donde se localizaron indicios del ataque armado.