$!Hieren a conductor tras intento de despojo de auto en el fraccionamiento Villa Verde en Mazatlán

El intento de despojo se reportó a las 18:00 horas, tras el choque de un automóvil Kia Forte contra una jardinera del estacionamiento del mercado Hacienda Victoria ubicado sobre la avenida Manuel J. Clouthier esquina con la avenida Jacarandas.

MAZATLÁN._ Un intento de despojo de un vehículo con lujo de violencia se presentó en el fraccionamiento Villa Verde al oriente del puerto de Mazatlán la tarde de este lunes, con saldo de una persona herida por disparos de arma de fuego.

Versiones en el lugar indican que hombres armados a bordo de motocicletas intentaron despojar de su unidad a sus ocupantes que tripulaban el sedán de color blanco sobre la calle José Clemente Orozco y el cruce de avenida Joaquín Escobar, el conductor aceleró para huir de los agresores, pero estos les dispararon para obligarlo a detenerse.

El conductor perdió el control del volante al sentirse herido y se impactó contra una macetera de concreto del mercado, por fortuna los agresores decidieron darse a la fuga.

Paramédicos de Bomberos veteranos Mazatlán acudieron al lugar quienes se llevaron a la persona herida al momento de identidad desconocida, para recibir atención médica en calidad de reservado.

En tanto, el vehículo afectado quedó sobre la calle José Clemente Orozco, impactado contra una jardinera del mercado Hacienda Victoria, con diferentes afectaciones en su carrocería.