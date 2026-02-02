Hieren a dos hombres en ataques distintos en Culiacán y Badiraguato

CULIACÁN. _ Dos hombres recibieron impactos de bala en hechos distintos registrados durante la mañana de este lunes en los municipios de Culiacán y Badiraguato. Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones, aunque personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya inició las diligencias correspondientes para esclarecer los casos.

El hecho de mayor gravedad ocurrió en Badiraguato, donde un joven identificado como Alexander “V”, de 26 años, resultó herido en el tórax. Debido a la severidad de sus lesiones, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de urgencia a un hospital local, donde su estado de salud es reservado.

En un hecho por separado en la capital del estado, el servicio de emergencias 911 recibió un reporte poco antes de las 07:00 horas sobre una persona lesionada en la mano. El afectado, José David, de 29 años, sufrió una herida en el segundo dedo de la mano izquierda y fue trasladado por familiares en un vehículo particular a una clínica para recibir atención médica.

En ambos sitios se registró la presencia de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes tomaron conocimiento de los hechos para integrar las investigaciones.