$!Hieren a hombre en ataque a balazos en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido de bala tras ser atacado a balazos la noche de este viernes 14 de noviembre en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 20:15 horas en la calle Alberto Terrones, entre Jesús Silva Herzog y Luis Basurto.

Elementos del Ejército Mexicano fueron los primeros que se movilizaron para responder al reporte de un hombre baleado.