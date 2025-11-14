$!Hieren a hombre en ataque a balazos en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido de bala tras ser atacado a balazos la noche de este viernes 14 de noviembre en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 20:15 horas en la calle Alberto Terrones, entre Jesús Silva Herzog y Luis Basurto.
Elementos del Ejército Mexicano fueron los primeros que se movilizaron para responder al reporte de un hombre baleado.
Fue en la banqueta de la calle en mención donde los efectivos localizaron al hombre con heridas de bala en la zona del estómago y en otras partes del cuerpo. La víctima fue estabilizada en el lugar, sin embargo, se mostró en un estado de salud delicado.
Minutos después llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de brindarle los primeros auxilios y lo llevaron en una ambulancia hacia un hospital de la ciudad.
La víctima no ha sido identificada, pero refieren que es un hombre de complexión robusta.
Personal militar se encargó de asegurar la zona y la acordonaron con cinta amarilla de precaución. Se espera el arribo de los agentes de la Fiscalía General del Estado para rescatar los indicios del hecho y seguir con las investigaciones del caso.