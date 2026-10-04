$!Hieren a hombre en ataque armado en Real Pacífico, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue hospitalizado tras resultar herido con disparos de arma de fuego en un ataque registrado en el Fraccionamiento Real Pacífico.
El hecho se reportó a las 22:50 horas del sábado 3 de octubre en la esquina de las calles Golfo de México y Mar Mediterráneo, del mencionado sector.
Al parecer, hombres a bordo de motos llegaron hasta su víctima y le dispararon a quemarropa.
Policías municipales y elementos del Ejército llegaron a la zona del ataque y al ver al herido solicitaron una ambulancia.
Paramédicos de Bomberos Veteranos respondieron al reporte y tras valorar las heridas de la víctima, la trasladaron de urgencia a un hospital en estado grave.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes.