$!Hieren a hombre en ataque armado en Real Pacífico, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue hospitalizado tras resultar herido con disparos de arma de fuego en un ataque registrado en el Fraccionamiento Real Pacífico.

El hecho se reportó a las 22:50 horas del sábado 3 de octubre en la esquina de las calles Golfo de México y Mar Mediterráneo, del mencionado sector.

Al parecer, hombres a bordo de motos llegaron hasta su víctima y le dispararon a quemarropa.