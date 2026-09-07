$!Hieren a motociclista cuando circulaba sobre la avenida Camarón Sábalo en plena Zona Hotelera de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista resultó herido de una pierna luego de ser atacado con disparos de arma de fuego desde otra motocicleta.
El ataque se reportó a las 17:45 horas, sobre la avenida Camarón Sábado a la altura del Fraccionamiento El Cid.
Según versiones, el motociclista circulaba sobre una unidad de dos ruedas cuando fue atacado con disparos de arma de fuego lo que provocó que chocara contra un vehículo y dejó la moto abandonada para ingresar a un hotel y pedir ayuda en la recepción de este.
Paramédicos de bomberos veteranos lo auxiliaron en el lugar y lo trasladaron a un hospital.