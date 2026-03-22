Hieren a padre e hijo en ataque armado en la Gustavo Díaz Ordaz, en Culiacán

CULIACÁ._ Un padre y su hijo resultaron heridos tras ser atacados a balazos la madrugada de este domingo 22 de marzo en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, al sur de Culiacán.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Anselmo “N”, de 50 años de edad; y Jessie Ignacio “N”, de 25.

El ataque se registró alrededor de la 01:00 horas frente a un domicilio ubicado sobre la calle Constituyentes Rafael Martínez Escobar, entre las avenidas Constituyentes Alfonso Cavrito y Constituyentes Rafael Martínez Escobar.

El lugar se encuentra a corta distancia de un punto provisional de descanso militar instalado en el sector.

Tras las detonaciones, elementos federales que se encontraban en las inmediaciones acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios a los lesionados.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron en dos ambulancias, estabilizaron a ambos hombres y los trasladaron a un hospital de la ciudad, donde quedaron internados con heridas de bala en el tórax.

En el sitio del ataque, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, donde aseguraron varios casquillos percutidos de calibre aún no determinado para integrarlos a la carpeta de investigación.