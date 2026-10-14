Hieren a un hombre en calles del Centro, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue herido por arma de fuego en calles del sector Centro la noche de este miércoles.

La persona herida, se presume, es hijo de una mujer que fue asesinada el mes pasado, hasta el momento no se tiene información del nombre, ni edad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, en calle 22 de Diciembre y Aquiles Serdán.

Al parecer, la víctima recibió varios disparos.

Al lugar acudieron corporaciones de seguridad, así como Cruz Roja quienes trasladaron a la persona al Hospital IMSS Bienestar, mientras en el lugar se montó un operativo de búsqueda del o los presuntos agresores.

La inseguridad no ha dado tregua en el municipio desde el sábado: hasta el momento van 6 homicidios, entre ellos 2 mujeres, el coordinador de Protección Civil Jesús Francisco López Bibriesca y este miércoles el ex dirigente de la Asociación Ganadera Local Francisco Alberto Salcido Rivera.