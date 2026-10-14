Hieren a un hombre en calles del Centro, en Escuinapa; fallece en hospital

ESCUINAPA._ Un hombre fue herido por arma de fuego en calles del sector Centro la noche de este miércoles y posteriormente falleció cuando era atendido en un hospital.

La persona fue identificada como Héctor Alejandro “N”, de 27 años, quien se presume era hijo de una mujer que fue asesinada el mes pasado en el municipio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas entre las calles 22 de Diciembre y Aquiles Serdán.

Al parecer, la víctima recibió varios disparos.

Al lugar acudieron corporaciones de seguridad, así como Cruz Roja, quienes trasladaron a la persona al Hospital IMSS Bienestar, mientras en el lugar se montó un operativo de búsqueda del o los presuntos agresores.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el joven no resistió y perdió la vida cuando recibía atención médica, se informó.

La inseguridad no ha dado tregua en el municipio desde el sábado: hasta el momento van siete homicidios, entre ellos dos mujeres; el coordinador de Protección Civil, Jesús Francisco López Bibriesca; y este miércoles el ex dirigente de la Asociación Ganadera Local, Francisco Alberto Salcido Rivera.