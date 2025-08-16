$!Hieren a un hombre tras un ataque a balazos en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó lesionado durante la mañana de este sábado 16 de agosto luego de ser atacado a balazos en un expendio cervecero de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Christopher; autoridades lo identificaron en su ingreso a un hospital.

Según informes, fue alrededor de las 10:30 horas cuando se emitió un reporte al número de emergencias 9-1-1 sobre una agresión armada que dejó el saldo de un masculino lesionado en la avenida Manuel Estrada, en el cruce con la calle Filiberto Leandro Quintero.

Testigos refieren que al menos un sujeto armado arribó al lugar para sorprender a la víctima, la cual se encontraba trabajando en el local de cervezas, y empezó a dispararle con un arma corta de fuego para entonces emprender la huida.