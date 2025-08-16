$!Hieren a un hombre tras un ataque a balazos en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó lesionado durante la mañana de este sábado 16 de agosto luego de ser atacado a balazos en un expendio cervecero de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán.
La víctima fue identificada como Christopher; autoridades lo identificaron en su ingreso a un hospital.
Según informes, fue alrededor de las 10:30 horas cuando se emitió un reporte al número de emergencias 9-1-1 sobre una agresión armada que dejó el saldo de un masculino lesionado en la avenida Manuel Estrada, en el cruce con la calle Filiberto Leandro Quintero.
Testigos refieren que al menos un sujeto armado arribó al lugar para sorprender a la víctima, la cual se encontraba trabajando en el local de cervezas, y empezó a dispararle con un arma corta de fuego para entonces emprender la huida.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con el Ejército Mexicano, arribaron al sitio para dar fe del hecho y solicitaron la intervención de las autoridades de salud al percatarse que se encontraba el masculino lesionado.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a Christopher y lo transportaron hacia un centro médico, donde actualmente se encuentra bajo la supervisión de los expertos de salud. Cabe señalar que el estado de salud se desconoce y la zona del cuerpo en donde recibió los disparos.
Por su parte, el personal de seguridad se encargó de delimitar una zona con la cinta amarilla de precaución y montaron un operativo de vigilancia. Sin embargo, minutos después los efectivos y agentes de la SSPC comenzaron a desplegarse y a movilizarse pues se escuchó una detonación de un arma de fuego en el sector.
Ante ello, los elementos se dirigieron e ingresaron hacia un inmueble, donde presuntamente habría salido el disparo, e hicieron uso de un dron para realizar labores de disuasión, en busca de un indicio, sin embargo más tarde dejaron pasar de alto la situación al no localizar nada.
Los agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias e inspeccionaron la escena donde ocurrió el ataque armado para esclarecer lo ocurrido.