$!Hieren a una mujer tras ataque armado cerca del Aeropuerto de Culiacán

Una mujer fue herida con impacto de bala luego de una agresión registrada durante la tarde de este miércoles 19 de noviembre, cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 16:40 horas, sobre el Libramiento Benito Juárez, La Costerita, casi en el cruce con el bulevar Fuerza Aérea Mexicana.

El ataque armado ocurrió contra los tripulantes de una camioneta Nissan Kicks color gris.