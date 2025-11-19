$!Hieren a una mujer tras ataque armado cerca del Aeropuerto de Culiacán

Una mujer fue herida con impacto de bala luego de una agresión registrada durante la tarde de este miércoles 19 de noviembre, cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 16:40 horas, sobre el Libramiento Benito Juárez, La Costerita, casi en el cruce con el bulevar Fuerza Aérea Mexicana.
El ataque armado ocurrió contra los tripulantes de una camioneta Nissan Kicks color gris.
La mujer herida fue identificada como Micaela de 50 años de edad, quien se encontraba acompañada de un hombre quien resultó ileso.
Después del hecho, la víctima fue trasladada de emergencia a un hospital donde permanece internada bajo atención médica.
Por su parte, el vehículo quedó en el sitio y fue asegurado por elementos de distintas corporaciones.