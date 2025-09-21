$!Hieren a una mujer tras balacera en el fraccionamiento Valle de las Amapas, en Culiacán

Una mujer identificada como Gloria resultó herida durante la tarde-noche de este domingo, 21 de septiembre, tras un ataque armado registrado en el fraccionamiento Valle de las Amapas, en Culiacán.

Según informes, el atentado ocurrió alrededor de las 18:55 horas en la avenida Landas, en el cruce con el bulevar de La Marina. Refieren que fue un grupo de civiles armados los responsables del ataque armado.

Fue una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 sobre una mujer lesionada de bala lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo personal del Ejército Mexicano quienes arribaron para dar fe del hecho.