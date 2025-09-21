$!Hieren a una mujer tras balacera en el fraccionamiento Valle de las Amapas, en Culiacán

Una mujer identificada como Gloria resultó herida durante la tarde-noche de este domingo, 21 de septiembre, tras un ataque armado registrado en el fraccionamiento Valle de las Amapas, en Culiacán.
Según informes, el atentado ocurrió alrededor de las 18:55 horas en la avenida Landas, en el cruce con el bulevar de La Marina. Refieren que fue un grupo de civiles armados los responsables del ataque armado.
Fue una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 sobre una mujer lesionada de bala lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo personal del Ejército Mexicano quienes arribaron para dar fe del hecho.
Al llegar, los efectivos se percataron de una mujer recostada en la banqueta con heridas provocadas por disparos de arma de fuego, por lo que notificaron a las autoridades de rescate. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de estabilizarla en el sitio y la trasladaron en una ambulancia hacia un hospital.
Cabe señalar que se desconoce las partes del cuerpo en donde la víctima recibió los disparos, sin embargo se presume que estaría en una condición grave de salud.
En la zona fue desplegado un operativo por parte de los elementos castrenses para buscar el paradero de los posibles responsables, no obstante su localización sigue siendo desconocida.