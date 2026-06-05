$!Hieren con arma blanca a hombre durante asalto en taller mecánico de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue herido con arma blanca durante un asalto ocurrido la tarde de este viernes en un taller mecánico de la colonia El Mirador, al norte de Culiacán.

El crimen fue reportado a las autoridades en un establecimiento ubicado en el cruce de la calle Mar Báltico y la calle Cáncer, alrededor de las 18:45 horas de este 5 de junio.

Al llegar ,autoridades localizaron a un hombre con diversas lesiones producidas por un cuchillo, por lo que lo trasladaron a un hospital.