Un elemento del Escuadrón Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue herido con un arma blanca la mañana de este sábado en la playa frente a la Avenida del Mar, casi esquina con la calle Doctor Rafael Domínguez, cerca del Banjército, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 horas, cuando el Presidente Municipal realizaba un recorrido de supervisión en el Oasis Interactivo en el Parque Martiniano Carvajal, ubicado entre el Paseo Claussen y la Avenida Gutiérrez Nájera, en el Centro de la Ciudad.

“Fue herido con arma blanca a la altura del Banjército, es un salvavidas, el secretario (de Seguridad Pública Municipal) me está buscando, seguramente ya tiene el tema de qué fue lo que provocó ésto, entonces con más razón tenemos que poner mucha seguridad en el verano y mucha vigilancia, nos estamos preparando para eso”, dijo González Zataráin.

“De hecho con los nuevos elementos ya tiene ahí una estrategia el Secretario para poner a trabajar muchísima gente en la zona, sobre todo de mayor acumulación, de mayor aglomeración (de personas), tenemos que hacer el Operativo de Verano, así como hacemos el de Semana Santa, el de Carnaval es el Operativo de Verano, hoy sí tenemos (suficiente personal), antes lo hacíamos porque no teníamos elementos preparados, hoy ya tenemos cerca de 196 elementos nuevos, ya cambia la situación y ya no tenemos necesidad de contratar a nadie”.

En la entrevista el Presidente Municipal dijo no saber hasta ese momento cómo ocurrieron los hechos donde resultó herido con arma blanca el elemento salvavidas.

“No, ahorita me está llamando el Secretario (de Seguridad Pública Municipal), voy a hacer una llamada, por eso ví que se movieron la unidad de Protección Civil y las ambulancias, vamos a checar, me estoy adelantando, siempre hay muchos altercados con los salvavidas porque los llaman (a los bañistas) a que se retiren de las zonas de riesgo, de peligro, a veces los golpean y luego los satanizan porque sacan a la gente a la fuerza porque están cuidando sus vidas, están haciendo su trabajo, pero vamos a investigar qué fue, no me quiero adelantar”, continuó el Presidente Municipal.

Tras el reporte del salvavidas herido, al lugar se movilizaron elementos de diferentes corporaciones de seguridad y auxilio y rescate como Policía Municipal, Protección Civil y Cruz Roja, tanto en patrullas, ambulancias y una lancha, pero no se proporcionaron mayores datos.

El Alcalde manifestó que en las playas sí hay vigilancia de los rescatistas compaginada con elementos de seguridad, ellos, los salvavidas son policías, son elementos de seguridad, pero no andan armados.

“Pero sí que estén más vigilados ahí por sus compañeros que andan en moto, en bicicleta, porque traemos ya ahí personal en moto y obviamente ahora con las nuevas casetas que queremos construir, se van a construir nuevas casetas de salvavidas, que están muy bonitas por cierto, vamos a empezar con las primeras tres que son muy amplias en esta zona, amplias que tengan suficiente (espacio) no solamente para salvavidas, sino también para policía, para el tema de seguridad”, dio a conocer.

“Va incluir ahí, son casetas más amplias, más grandes, de madera, y obviamente vamos a fortalecer esa área de vigilancia”.