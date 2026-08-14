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Violencia

Hieren con disparos de arma de fuego a un joven en la colonia Sánchez Celis de Mazatlán

El joven se encontraba sentado en un macetero afuera de un domicilio cuando fue atacado por hombres en motocicletas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/08/2026 21:22
14/08/2026 21:22

MAZATLÁN._ De varios disparos de arma corta lesionan a un joven que se encontraba sentado en un macetero afuera de un domicilio de la colonia Sánchez Celis.

Las detonaciones de arma de fuego se reportaron a las 19:45 horas, en la esquina de las calles Campeche y Alejandro Ríos Espinoza de mencionado sector.

Al parecer, hombres armados a bordo de motocicletas llegaron y dispararon en varias ocasiones contra un joven que se encontraba sentado en un macetero.

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Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y luego de valorar las heridas del hombre agredido, lo trasladaron de urgencia a un hospital.

Policías municipales se encargaron de resguardar la zona del ataque, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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