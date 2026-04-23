$!Hieren de bala a cobrador en calles de la colonia Valle de Urías en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista de oficio cobrador resultó herido con disparos de arma de fuego, luego de resistirse a un intento de despojo cuando transitada por la calles de la colonia Valle de Urías.
El reporte de detonaciones alertó a policías municipales a las 18:00 horas, indicando la calle Calandrias casi esquina con la avenida Múnich.
Al parecer, dos hombres armados y vestidos de negro a bordo de una motocicleta le cerraron el paso al cobrador para obligarlo a detenerse, pero este los evadió e intentó huir, pero comenzaron a dispararle y cayó herido metros adelante.
Policías municipales encontraron al motociclista tendido en el piso junto a su unidad de dos ruedas y solicitaron de inmediato una ambulancia para su atención medica.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y luego de valorarlo lo trasladaron de urgencia a un hospital, para que fuera atendido de dos heridas de disparos en la espalda.
La zona donde quedó la motocicleta fue asegurada por los municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.