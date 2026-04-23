$!Hieren de bala a cobrador en calles de la colonia Valle de Urías en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista de oficio cobrador resultó herido con disparos de arma de fuego, luego de resistirse a un intento de despojo cuando transitada por la calles de la colonia Valle de Urías.

El reporte de detonaciones alertó a policías municipales a las 18:00 horas, indicando la calle Calandrias casi esquina con la avenida Múnich.

Al parecer, dos hombres armados y vestidos de negro a bordo de una motocicleta le cerraron el paso al cobrador para obligarlo a detenerse, pero este los evadió e intentó huir, pero comenzaron a dispararle y cayó herido metros adelante.