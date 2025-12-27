$!Hieren de bala a conductor cerca del Palacio de Gobierno, en Culiacán

CULIACÁN._ Un automovilista resultó herido de bala tras una agresión en la colonia Centro Sinaloa, cerca del edificio de Palacio de Gobierno en Culiacán. El ataque ocurrió sobre la avenida Insurgentes, entre la calle Fray Servando Teresa de Mier y calle Francisco Javier Mina, aproximadamente a las 19:50 horas de este sábado. El conductor lesionado por proyectil de arma de fuego fue atendido en el lugar y trasladado a un centro de salud por personal de Cruz Roja Mexicana.

La unidad en que se transportaba es un vehículo de la marca Kia Río de color tinto, modelo reciente, que presenta un impacto de bala en la ventana del conductor. Tras el hecho, el automóvil quedó con las luces intermitentes encendidas, así como limpiaparabrisas activado. Sobre el asfalto se aseguraron varios casquillos percutidos y otros objetos como algodones ensangrentados. Tanto al costado del vehículo como en el interior de la puerta del piloto, quedaron varios rastros de sangre.