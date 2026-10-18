$!Hieren de bala a dos hombres en diferentes colonias de Mazatlán

MAZATLÁN._ La Tarde de este domingo se registraron ataques armados en las colonias Mazatlán II y Francisco Solis, con saldo de dos hombres heridos por proyectil de arma de fuego.
El primer ataque se reportó a las 18:20 horas, en la esquina de las calles Bahía de la Paz y San Andrés de la colonia Mazatlán II, donde un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego por hombres armados que le dispararon desde una camioneta.
El hombre agredido presentó una herida en una pierna y fue trasladado por una ambulancia de Cruz Roja a un hospital para su atención médica.
El segundo hecho se reportó a las 19:00 horas, sobre la calle Nuevo León entre las privada Quintana Roo y la calle Segunda Pérez Arce de la colonia Francisco Solis.
En este hecho, el herido fue trasladado en un vehículo particular a recibir atención médica a un hospital cercano.