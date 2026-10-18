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Violencia

Hieren de bala a dos hombres en diferentes colonias de Mazatlán

Los ataques se reportaron en las colonias Mazatlán II y Francisco Solis
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/10/2026 21:04
18/10/2026 21:04

MAZATLÁN._ La Tarde de este domingo se registraron ataques armados en las colonias Mazatlán II y Francisco Solis, con saldo de dos hombres heridos por proyectil de arma de fuego.

El primer ataque se reportó a las 18:20 horas, en la esquina de las calles Bahía de la Paz y San Andrés de la colonia Mazatlán II, donde un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego por hombres armados que le dispararon desde una camioneta.

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El hombre agredido presentó una herida en una pierna y fue trasladado por una ambulancia de Cruz Roja a un hospital para su atención médica.

El segundo hecho se reportó a las 19:00 horas, sobre la calle Nuevo León entre las privada Quintana Roo y la calle Segunda Pérez Arce de la colonia Francisco Solis.

En este hecho, el herido fue trasladado en un vehículo particular a recibir atención médica a un hospital cercano.

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