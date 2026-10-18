$!Hieren de bala a dos hombres en diferentes colonias de Mazatlán

MAZATLÁN._ La Tarde de este domingo se registraron ataques armados en las colonias Mazatlán II y Francisco Solis, con saldo de dos hombres heridos por proyectil de arma de fuego.

El primer ataque se reportó a las 18:20 horas, en la esquina de las calles Bahía de la Paz y San Andrés de la colonia Mazatlán II, donde un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego por hombres armados que le dispararon desde una camioneta.